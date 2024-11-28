Кіпр позбавив громадянства Коломойського, Бахматюка і Григоришина, – Politis

Кіпр позбавив "золотих паспортів" понад 77 осіб, у тому числі низку відомих українських та російських бізнесменів та членів їх родин.

Зокрема, громадянство Кіпру втратили Ігор Коломойський, бізнесмен Вадим Шульман, власник групи "Енергетичний стандарт" Костянтин Григоришин, власник агрохолдингу UkrLandFarming Олег Бахматюк та його сестра Наталія Василюк, пише кіпрську газету Politis.

Видання зазначає, що перелік осіб, щодо яких урядом Кіпру вже ухвалено рішення про позбавлення громадянства, було складено приблизно місяць тому. У списку зазначено посередників, включаючи юридичні та аудиторські фірми, через які видавалися документи, а також кількість близьких родичів, які також отримали громадянство Кіпру (у дужках).

Наприклад, разом з Бахматюком "золоті паспорти" отримали ще 4 члени його родини. Водночас про позбавлення громадянства Коломойського кіпрські ЗМІ повідомляли раніше.

До переліку також потрапили сім російських мільярдерів зі списку Forbes, пише The Moscow Times.

Зокрема, громадянство Кіпру втратили співвласник "Альфа-Груп" Олексій Кузьмічов ($6,6 млрд), власник групи компаній "Меркурій" Ігор Кєсаєв ($5,5 млрд), засновник групи "Сафмар" Михайло Гуцерієв ($3,7 млрд), засновник "Русала" Олег Дєріпаска ($2,8 млрд), голова "Русагро" Вадим Мошкович ($2,7 млрд), ексголова ради директорів "Шереметьєво" Олександр Пономарєнко ($2 млрд) та співвласник мережі магазинів Fix Price Сергій Ломакін ($1,7 млрд). Про втрату громадянства Кіпру частиною з них стало відомо раніше. Також без кіпрського громадянства залишились їхні родичі.



