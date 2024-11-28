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Байден не встигне виділити мільярди доларів обіцяної допомоги Україні через брак часу, - WSJ
23:07 27.11.2024 |
Чинний президент Сполучених Штатів може не встигнути надати Україні обіцяну багатомільярдну допомогу. У нього не вистачить часу до інавгурації Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За даними видання, Пентагон досяг ліміту зброї, яку він може відправляти Україні щомісяця і тепер стикається з логістичними проблемами в доставці зброї ЗСУ.
Попри це Білий дім ще два тижні тому обіцяв, що надішле усю суму до завершення каденції Байдена, але зараз почав відмовлятися від своїх заяв і наполягати на мобілізації живої сили.
Однак адміністрація Байдена не встигає використати мільярди доларів, які законодавці виділили на озброєння України. WSJ пише, що посадовці США та Конгресу залишили на розсуд новообраного президента Дональда Трампа рішення про те, що робити з рештою грошей.
За словами американських чиновників, у адміністрації залишилося ще понад 6,5 мільярдів доларів, так званих "повноважень на скорочення", які дозволяють Пентагону передавати Україні озброєння і техніку з власних запасів.
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