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АНАЛІТИКА

Квартири, годинники та ювелірні прикраси: Суд скасував арешт майна родини ексміністра енергетики Ставицького

13:42 27.11.2024 |

Політика

 

Вишгородський районний суд Київської області скасував арешт майна родичів колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького.

Про це пише "Судовий репортер" із посиланням на ухвалу від 6 листопада.

Зокрема, з-під арешту звільнені квартири, земельні ділянки, а також повертаються ювелірні вироби в загальній кількості 270 позицій.

Так, сину експосадовця Станіславу Ставицькому скасували арешт із шести квартир, пʼяти машиномісць і двох гаражів.

У дружини ексміністра Олени Ставицької скасовано арешт із чотирьох квартир. Також їй мають повернути $24 700 і численні ювелірні прикраси, які були визнані речовими доказами і передані до державного сховища.

З-під арешту також звільняється майно, зареєстроване на тещу Валентину Ушакову, - квартира, земельна ділянка, котедж, шість машиномісць. Їй повертають численні прикраси, в тому числі три чоловічі годинники - це, начебто памʼять від покійного чоловіка.

Батьку Ставицького повертають 20 наручних годинників і 14 запонок, два нагрудні знаки - з Ярославом Мудрим і Георгієм Побідоносцем, вилучені в березні 2014-го. Хоча відомо, що батько Ставицького зберігав у квартирі за місцем обшуку значно більше майна - $4,8 млн і кілограми золота в злитках. Але ця частина майна під арештом не опинилася і її місцезнаходження невідоме.

Майно родини Ставицького з 2014 року було заарештоване у справі про заволодіння об'єктами комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір'я", де облаштував собі резиденцію експрезидент України Віктор Янукович.

У червні цього року Вишгородський райсуд звільнив Ставицького і приватного нотаріуса Юлію Ткаченко від кримінальної відповідальності за строками давності.

Останні 10 років Ставицький був оголошений у розшук і розслідування стосовно нього проводилося заочно.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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