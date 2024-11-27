Україна звернулася до Польщі, щоб отримати приміщення генконсульства РФ у Познані - Сибіга

Україна зацікавлена в отриманні від Польщі будинку генконсульства РФ у Познані, який звільняється через визнання Варшавою російських дипломатів в цьому місті небажаними особами і закриття цієї консульської установи.

Про готовність прийняти цей будинок і розмістити в ньому консульську установу України в ексклюзивному коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Україна зацікавлена в отриманні в користування приміщення колишнього російського генконсульства в Познані. Я вдячний польському колезі за цю пропозицію. Ми вже відправили офіційну ноту польській стороні з відповідним запитом і чекаємо на конкретні деталі. У Великопольському воєводстві перебуває чимало громадян України, тож ми розглядаємо Познань як одну з можливих локацій для розширення консульської присутності в Польщі», - зазначив очільник української дипломатії.

Нещодавно глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час зустрічі з жителями населеного пункту Рокетниця Великопольського воєводства заявив: якщо Україна звернеться про використання нерухомості, яка звільниться після росіян, для відкриття власної консульської установи у цьому місті, то Варшава поставиться до цього з «найбільшою симпатією». Він зауважив, що термін дії договору оренди цієї нерухомості закінчується наприкінці листопада. До цього часу росіяни повинні будуть її повністю залишити. За його словами, сьогоднішня мережа українських консульств, враховуючи безпрецедентне зростання кількості українських громадян у Польщі, не відповідає консульським потребам.

Як повідомляв Укрінформ, дипломати РФ із закритого рішенням МЗС Польщі генконсульства у Познані мають залишити Польщу до 30 листопада. Польща відкликала згоду на функціонування генконсульства Росії у Познані через участь у підготовці диверсій як у Польщі, так і країнах Європи. Російський персонал генконсульства у Познані визнано небажаними особами в РП. Російська сторона заявила, що відповість Варшаві на цей крок, однак жодних рішень поки що не було прийнято.

У Польщі на сьогодні функціонує п'ять державних консульських установ України: генконсульства в Любліні, Кракові та Вроцлаві, консульство у Гданську і консульський відділ у Варшаві. Крім того, Україна має дев'ять почесних консульств у Польщі.