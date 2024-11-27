Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна звернулася до Польщі, щоб отримати приміщення генконсульства РФ у Познані - Сибіга

 

Україна зацікавлена в отриманні від Польщі будинку генконсульства РФ у Познані, який звільняється через визнання Варшавою російських дипломатів в цьому місті небажаними особами і закриття цієї консульської установи.

Про готовність прийняти цей будинок і розмістити в ньому консульську установу України в ексклюзивному коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Україна зацікавлена в отриманні в користування приміщення колишнього російського генконсульства в Познані. Я вдячний польському колезі за цю пропозицію. Ми вже відправили офіційну ноту польській стороні з відповідним запитом і чекаємо на конкретні деталі. У Великопольському воєводстві перебуває чимало громадян України, тож ми розглядаємо Познань як одну з можливих локацій для розширення консульської присутності в Польщі», - зазначив очільник української дипломатії.

Нещодавно глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час зустрічі з жителями населеного пункту Рокетниця Великопольського воєводства заявив: якщо Україна звернеться про використання нерухомості, яка звільниться після росіян, для відкриття власної консульської установи у цьому місті, то Варшава поставиться до цього з «найбільшою симпатією». Він зауважив, що термін дії договору оренди цієї нерухомості закінчується наприкінці листопада. До цього часу росіяни повинні будуть її повністю залишити. За його словами, сьогоднішня мережа українських консульств, враховуючи безпрецедентне зростання кількості українських громадян у Польщі, не відповідає консульським потребам.

Як повідомляв Укрінформ, дипломати РФ із закритого рішенням МЗС Польщі генконсульства у Познані мають залишити Польщу до 30 листопада. Польща відкликала згоду на функціонування генконсульства Росії у Познані через участь у підготовці диверсій як у Польщі, так і країнах Європи. Російський персонал генконсульства у Познані визнано небажаними особами в РП. Російська сторона заявила, що відповість Варшаві на цей крок, однак жодних рішень поки що не було прийнято.

У Польщі на сьогодні функціонує п'ять державних консульських установ України: генконсульства в Любліні, Кракові та Вроцлаві, консульство у Гданську і консульський відділ у Варшаві. Крім того, Україна має дев'ять почесних консульств у Польщі.
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5035
  0,0648
 0,16
EUR
 1
 43,6824
  0,2091
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3185  0,19 0,46 41,8350  0,06 0,15
EUR 43,3962  0,13 0,31 44,1231  0,10 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6100  0,13 0,30 41,6300  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес