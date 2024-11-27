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Єврокомісія підтримає Україну у вступі до ЄС - глава ЄК
11:52 27.11.2024 |
Глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄК нового складу працюватиме над вступом України до Євросоюзу.
"Ми хочемо, щоб Україна стала частиною нашого Європейського Союзу. Ми підтримуватимемо Україну так довго, скільки знадобиться", - сказала фон дер Ляєн, представляючи в середу на пленарній сесії Європарламенту в Страсбурзі кандидатів у члени ЄК для остаточного затвердження.
Фон дер Ляєн пообіцяла, що ЄК допоможе Україні, Молдові, країнам Західних Балкан підготуватися до вступу до ЄС і проведе необхідні реформи.
"Прихильність Європи цим країнам буде дедалі сильнішою. (...) І ми підтримуватимемо ці країни на кожному етапі їхнього процесу, заснованого на заслугах, аж вони будуть готові приєднатися до нашого союзу", - заявила голова Єврокомісії.
Водночас фон дер Ляєн нагадала, що в Єврокомісії нового складу за розширення Євросоюзу відповідатиме словенка Марта Кос.
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