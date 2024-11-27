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Україна веде переговори із союзниками по НАТО щодо підтримки захисту польського неба для можливості передачі українській стороні МіГ-29
23:30 26.11.2024 |
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час переговорів з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським порушив питання передачі Україні польських літаків МіГ-29.
"Міністр зазначив, що українська сторона розуміє важливість захисту Польщею власного повітряного простору. Тому Україна веде переговори із союзниками по НАТО, спрямовані на підтримку захисту польського неба та східних кордонів Альянсу", - повідомляє пресслужба українського МЗС.
Сибіга також зазначив, що Україна терміново потребує рішення союзників щодо збиття ворожих цілей над власною територією.
"Росія щодня жорстоко атакує наші міста, інфраструктуру, цивільну. Нам потрібно більше засобів захисту для наших людей. Потребуємо негайних сміливих рішень", - зазначив він.
Під час дискусії міністри погодилися, що членство України в НАТО є єдиним способом гарантувати довгострокову безпеку Європи. Сибіга знову наголосив, що Україна потребує запрошення до НАТО вже зараз.
Очільник МЗС також заявив, що цінує роль Польщі як основного хабу для міжнародної допомоги Україні та висловив сподівання на активну участь Польщі у відновленні України. Міністр запросив польський бізнес до участі в проєктах відновлення.
Глави української та польської дипломатії обговорили питання кордону. Сибіга зазначив, що розвиток прикордонної інфраструктури важливий для обох сторін. Він заявив, що Україна і Польща прагнуть підписати угоду про спільний прикордонний контроль.
"Ми вважаємо, що транзит сільськогосподарських товарів з України має відбуватися безперешкодно - відповідно до духу і букви, створених ЄС "Шляхів солідарності", - зазначив міністр.
Глава МЗС поінформував колегу про ситуацію на фронті. Міністр наголосив, що українські воїни потребують більшої зброї та техніки, і висловив особисту глибоку вдячність Польщі за потужну оборонну підтримку.
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