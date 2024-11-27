Сікорський після зустрічі з Сибігою: перешкод для ексгумацій жертв Волинської трагедії немає

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів переговори з українським колегою Андрієм Сибігою. Київ запевнив у відсутності перешкод для проведення ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії в Україні.

Про це Сікорський розповів під час пресконференції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

За словами Сікорського, він обговорив з Сибігою майбутнє України в ЄС, і за підсумками зустрічі буде ухвалена декларація щодо ексгумації жертв Волинської трагедії.

"Україна підтверджує, що не існує жодних перешкод для польських державних установ та приватних осіб у співпраці з відповідними українськими установами для проведення пошукових та ексгумаційних робіт на території України відповідно до українського законодавства, і заявляє про свою готовність позитивно розглядати заявки у цих питаннях", - зазначив глава МЗС Польщі.

Своєю чергою Сибіга заявив, що і Київ, і Варшава зацікавлені в усуненні непорозумінь в історичних питаннях.

"Кожна родина має право гідно вшановувати пам'ять про своїх предків і в рамках спільної українсько-польської робочої групи під егідою міністерств культури обох країн ми працюємо над практичними механізмами проведення пошуково-ексгумаційних робіт", - наголосив він.

У МЗС України підтвердили, що у найкоротші терміни Україна та Польща започаткують діяльність спільної Робочої групи під егідою Міністерства культури та стратегічних комунікацій України та Міністерства культури та національної спадщини Польщі з метою проведення фахової роботи та досягнення порозуміння між сторонами.

"Україна підтверджує відсутність перешкод для проведення польськими державними інституціями та приватними компаніями у співпраці з відповідними українськими інституціями пошукових і ексгумаційних робіт на території України згідно з законодавством України та заявляє про готовність позитивно розглядати заявки з цих питань", - зазначили у відомстві.

Ексгумація жертв Волинської трагедії

Волинська трагедія сталася 1943 року. Тоді, за даними істориків, польська Армія Крайова та Українська Повстанська Армія влаштували так звані етнічні чистки поляків та українців.

За даними дослідників, на Волині загинуло понад 100 тисяч поляків і 40 тисяч українців.

У вересні цього року міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що Варшава не має підтримувати вступ України до ЄС, доки не буде врегульовано питання щодо ексгумації польських жертв Волинської трагедії.

Нещодавно повідомлялося, що Україна робить все необхідне для відновлення ексгумацій. Наразі очікує на уточнення запитів від Польського Інституту нацпам'яті.