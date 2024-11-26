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АНАЛІТИКА

Норвегія планує збільшити допомогу Україні у 2025 році до $2,7 млрд

 

Уряд Норвегії після консультацій з опозицією пропонує збільшити допомогу Україні в 2025 році до 30 мільярдів норвезьких крон ($2,7 млрд) з 27 мільярдів крон цьогоріч.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія NRK.

Норвезький уряд і опозиція розходяться в думках щодо того, якою має бути підтримка України.

Цього року Норвегія виділила 27 мільярдів норвезьких крон на підтримку України, але в проєкті державного бюджету на 2025 рік ця сума була скорочена до 15 мільярдів норвезьких крон.

Опозиція вважає, що це занадто мало, і вимагає збільшення підтримки. Консервативна партія Норвегії запропонувала виділити наступного року 45 мільярдів норвезьких крон.

Тому уряд зустрівся з парламентськими лідерами в Стортингу у вівторок, щоб обговорити подальші кроки щодо підтримки.

Після зустрічі прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре заявив, що уряд пропонує подвоїти пропозицію до щонайменше 30 мільярдів норвезьких крон.

"В Україні більш серйозна ситуація. І ми хочемо, щоб Норвегія була чітким і провідним прихильником боротьби України", - сказав він.

На додаток до військової підтримки України, уряд також хоче, щоб ці гроші були використані для забезпечення та нарощування електричних потужностей та енергопостачання в Україні.

Тепер цю пропозицію мають обговорити в партійних групах.

Сам Стьоре вирушає до Стокгольму, де зустрінеться з прем'єр-міністрами країн Північної Європи та Балтії. Прем'єр-міністр Польщі також візьме участь у зустрічі.

"Підтримка України буде однією з тем на цій зустрічі", - сказав він.

І тому уряд домовився про нову зустріч з партіями в Стортингу, щоб укласти угоду про норвезьку підтримку в четвер у другій половині дня.

Норвегія минулого року схвалила програму "Нансен" на 75 мільярдів норвезьких крон, яка передбачає довгострокову підтримку України до 2027 року - тобто з 15 мільярдами норвезьких крон щорічно.

Але цього року влада країни запропонувала збільшити фінансування програми до 135 мільярдів євро та продовжити її ще на три роки - до 2030-го.
Ключові теги: Норвегія
 

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