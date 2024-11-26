Умеров відвідає Південну Корею з проханням про постачання зброї Україні, - ЗМІ

Українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умеровим готується до візиту в Південну Корею, щоб обговорити можливість надання військової допомоги. Візит може відбутися в середу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

За словами джерел видання, Київ планує представити список запитів, що включає протиповітряні ракети та артилерійські системи.

Південна Корея, яка раніше обмежувала свою підтримку України нелетальними засобами, може переглянути свою позицію.

Президент Юн Сук Єль нещодавно заявив, що Сеул готовий розглянути постачання зброї Україні залежно від розвитку військової співпраці Росії та Північної Кореї. Однак спостерігачі вважають, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США може вплинути на обережність південнокорейської влади.

Експерти підкреслюють, що рішення Сеула залежатиме від внутрішніх і зовнішніх чинників, включно з тиском Москви і опором південнокорейської опозиції. Деякі парламентарії вже пригрозили ініціювати імпічмент міністру оборони, якщо Південна Корея погодиться на постачання озброєнь.

Москва, своєю чергою, застерігає Сеул від подібних кроків, заявляючи, що це призведе до руйнування двосторонніх відносин. Заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Сеулу слід уникати дій, які можуть підірвати довгострокові національні інтереси.

На тлі посилення військової співпраці Росії та Північної Кореї Україна продовжує шукати підтримку. Президент Володимир Зеленський раніше підтвердив намір направити до Південної Кореї "деталізований запит" на постачання артилерії та систем ППО.

Допомога Україні від Південної Кореї

Нещодавно президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Південної Кореї Юн Сок Єлем питання участі північнокорейських військових у війні на боці Росії.

Юн Сок Єль раніше заявив, що Південна Корея "не залишиться байдужою", якщо КНДР відправить свої спецпідрозділи для участі в бойових діях. Він також пообіцяв послідовну підтримку Україні в разі загострення ситуації.

30 жовтня західні ЗМІ повідомили, що Південна Корея нібито розглядає можливість прямого постачання 155-мм артилерійських снарядів в Україну. Однак, цю інформацію спростували в Офісі президента Південної Кореї.

З моменту початку повномасштабної війни Росії проти України Сеул уникав надання військової допомоги Києву, обмежуючись нелітальними засобами. Проте, 31 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір направити Південній Кореї детальний запит на постачання зброї.