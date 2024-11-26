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АНАЛІТИКА

Ердоган і Рютте обговорили шляхи припинення війни в Україні

 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Марк Рютте обговорили можливі шляхи припинення війни Росії проти України під час переговорів в Анкарі в понеділок, 25 листопада, повідомили в адміністрації президента Туреччини.

"Під час зустрічі було обговорено, що можна зробити, щоб покласти край українсько-російській війні і різанині в Палестині", - йдеться в повідомленні адміністрації турецького президента, поширеному в соцмережі X.

Сама зустріч Ердогана та Рютте у президентському комплексі в Анкарі була закрита для преси та тривала близько години. На зустрічі були також присутні міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і міністр національної оборони Яшар Гюлер, повідомляє "Укрінформ"
з посиланням CNN Türk. Інших подробиць зустрічі не вказано.

ЗМІ писали про підготовку Ердоганом "мирного плану" для завершення війни в Україні

Нагадаємо, минулого тижня агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела з оточення турецького лідера повідомило про те, що Ердоган підготував свій "мирний план" для завершення війни Росії проти України.

Зокрема, президент Туреччини пропонує заморозити конфлікт на поточних лініях фронту та щонайменше на 10 років відкласти обговорення питання про вступ України до НАТО. Пропозиція Ердогана передбачатиме створення демілітаризованої зони на Донбасі, де він пропонує розмістити міжнародні війська, як додаткову гарантію, а також забезпечити Україну військовими поставками, як компенсацію за згоду не вступати до НАТО, писало Bloomberg.

Також 24 листопада відбулася телефонна розмова між Ердоганом і президентом РФ Володимиром Путіним, у якій турецький лідер заявив, що хоче розширити торгівлю між Анкарою та Москвою.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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