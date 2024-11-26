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Німеччина просуває зустріч у форматі «Рамштайн» у грудні, імовірно на рівні лідерів
09:40 26.11.2024 |
У грудні може відбутися додаткова зустріч Контактної групи з питань оборони України, одна з опцій - переговори на найвищому рівні.
Як повідомляє кореспондент "Європейської Правди", про це розповів у розмові з журналістами у Києві керівник спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини, генерал Крістіан Фройдінг.
За словами німецького генерала, зараз тривають переговори щодо формату цієї зустрічі, причому розглядається також можливість проведення зустріч на рівні лідерів, тобто за участі президента США Джо Байдена.
"Я сподіваюся, що в грудні, до Різдва, відбудеться зустріч у форматі "Рамштайн" з адміністрацією Байдена, яка йде у відставку. Існує дискусія, на якому рівні може відбутися ця зустріч - на рівні лідерів чи на рівні міністрів оборони", - розповів Фройдінг.
Представник Міноборони Німеччини не вважає проблемою для проведення переговорів те, що у США у січні має зміниться президент та виконавча вертикаль. Навпаки - на його думку, це дозволить зафіксувати намір збереження постачань для ЗСУ. Як відомо, Німеччина зараз передала пакет допомоги і готується передати нові системи ППО.
Він також підкреслив необхідність особистої зустрічі, а не лише по відеозв'язку.
"Ми підтримуємо те, щоб ця "Рамштайн-зустріч" відбулася в оффлайн-режимі - незалежно від того, який рівень представництва буде узгоджений. Ми переконані, що зустріч до зміни уряду США була би дуже корисною і дала би чіткий сигнал країнам-партнерам, що ми продовжимо нашу підтримку України незалежно від того, що відбувається в США", - пояснив він.
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