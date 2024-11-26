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В Міноборони Німеччини анонсували передачу Україні двох систем ППО IRIS-T до кінця року
09:06 26.11.2024 |
Німеччина надасть Україні в рамках оборонної допомоги ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T малої та середньої дальності - SLM та SLS. Передача має відбутися до кінця поточного року.
Про це заявив начальник спеціального штабу з питань України в Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rp.pl.
За словами представника німецького оборонного відомства у розмові з журналістами у Києві, його країна поставить Україні дані системи ППО "протягом наступних днів та тижнів".
"Наступні системи IRIS-T SLM (середньої дальності) та SLS (малої дальності) мають прибути до України протягом наступних днів та тижнів - до Різдва (25 грудня, - ред.)", - сказав він.
При цьому Фройдінг наголосив, що підтримка України з боку ФРН "триватиме і після Різдва і після 23 лютого - запланованої дати федеральних виборів у Німеччині".
Він також розповів, що останніми днями Німеччина поставила в Україну артилерійські гаубиці, танки та БМП Marder, а також запустила програму ударних безпілотників.
Допомога України від Німеччини
Німеччина є одним ключових партнерів України в наданні оборонної допомоги після початку широкомасштабної військової агресії з боку РФ.
Раніше повідомлялося, що Сили оборони України отримали від ФРН системи ППО IRIS-T та Patriot, зенітні та артилерійські системи, бронемашини, танки Leopard різних модифікацій, безпілотники, боєприпаси та інші види озброєння.
Також повідомлялося, що 20 листопада уряд ФРН оголосив, що країна підготувала для України новий пакет військової допомоги. Він включає гаубиці, машини та сотні дронів.
Передача IRIS-T для України
Зазначимо, 13 листопада стало відомо, що шоста із запланованих систем ППО IRIS-T від Німеччини надійде в Україну до кінця цього року.
Нагадаємо, що IRIS-T - зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії німецького виробництва. Це одна з найсучасніших систем ППО у Німеччині. Комплекс призначений для знищення літаків, гелікоптерів, безпілотників та крилатих ракет.
Додамо, на початку вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Україні ще 17 систем IRIS-T до семи, які вже отримали ЗСУ.
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