Фінансові новини
- |
- 26.11.24
- |
- 14:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Коаліція дронів: Україна цьогоріч отримає 1,8 мільярда євро для підтримки ЗСУ
23:58 25.11.2024 |
Країни Міжнародної коаліції безпілотників цього року виділять 1,8 млрд євро для підтримки Збройних Сил України.
Про це повідомили партнери України з Латвії, яка разом із Великою Британією очолює цю ініціативу, заявив міністр оборони України Рустем Умєров.
"Це рішення дозволить Україні посилити технологічну перевагу на полі бою та ефективніше нищити ворога", - сказав Умєров.
Він нагадав, що 31 жовтня в Ризі відбулося перше засідання керівної групи коаліції, яка об'єднала 17 країн: Австралію, Велику Британію, Данію, Естонію, Італію, Канаду, Латвію, Литву, Люксембург, Нідерланди, Німеччину, Нову Зеландію, Польщу, Францію, Чехію, Швецію та Україну.
Латвія виділить цього року 20 млн євро на коаліцію безпілотників: щонайменше 10 млн євро - на закупівлі в української промисловості, а 5 млн євро - на спільні закупівлі в рамках коаліції.
У вересні повідомлялося, що українські виробники безпілотних технологій зможуть вперше взяти участь у тендерах, які організовує Коаліція дронів в межах Контактної групи з питань оборони України (так званий формат "Рамштайн").
Коаліція дронів була створена у лютому 2024 року. Її започаткувала Латвія та координує спільно з Великою Британією.
У лютому цього року секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявляв, що 90% замовлень із виробництва безпілотних систем отримують українські виробники.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховний Суд поставив крапку у справі повернення ПриватБанку Коломойському
|РФ випустила вночі по Україні рекордну кількість дронів
|Велика Британія відправила в Україну нову партію ракет Storm Shadow
|Рада скасувала можливість конфіскувати майно у корупціонерів за угодою зі слідством
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Умеров відвідає Південну Корею з проханням про постачання зброї Україні, - ЗМІ
|ПА НАТО підтримала дозвіл Україні бити вглиб території РФ і надання таких засобів
|РФ випустила вночі по Україні рекордну кількість дронів
|Ердоган і Рютте обговорили шляхи припинення війни в Україні
|Німеччина просуває зустріч у форматі «Рамштайн» у грудні, імовірно на рівні лідерів
|В Міноборони Німеччини анонсували передачу Україні двох систем ППО IRIS-T до кінця року
|Велика Британія відправила в Україну нову партію ракет Storm Shadow
Бізнес
|Спеціалісти iSeeCars.com визначили найнебезпечніші автомобілі на американських дорогах
|Google полегшить життя користувачам Android під час переходу на новий пристрій
|Найбільший у ЄС виробник акумуляторних батарей подав заяву про банкрутство
|Honda запустила виробництво твердотільних батарей, які будуть використовуватися в електромобілях, мотоциклах і літаках
|Microsoft додає можливість стримінгу ігор зі своєї бібліотеки Xbox - запускати їх можна практично на будь-якому пристрої
|Apple пропонує побудувати завод в Індонезії намагаючись скасувати заборону на iPhone 16
|Розмовний штучний інтелект Gemini Live заговорив українською мовою