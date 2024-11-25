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НАБУ розслідує справу про незаконне збагачення скандального нардепа Тищенка на 30 мільйонів
15:58 25.11.2024 |
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розслідує кримінальне провадження про ймовірне незаконне збагачення на суму понад 30 млн грн та недостовірне декларування щодо народного депутата Миколи Тищенка (обирався до Верховної Ради від "Слуги народу", згодом був виключений з фракції).
Йдеться про майно Тищенка, яке було оформлене на колишнього директора фірми-власниці ресторану "Велюр" Сергія Вакальчука, пише "Слово і діло" з посиланням на дані судового реєстру та співрозмовників у правоохоронних органах.
Згідно із судовими даними, у квітні 2024 року НАБУ розпочало розслідувати справу, в якій досліджуються факти ймовірного збагачення нардепа Тищенка на суму понад 30 млн грн та недостовірне декларування.
Зокрема, детективи досліджують факти одержання ексдиректором ресторану "Велюр" Вакальчуком:
квартири площею майже 100 кв. м в Києві в будинку по вул. Павла Скоропадського, 43, де раніше розташовувався ресторан;
двох земельних ділянок та житлового будинку площею 322 кв. м в Козині, що під Києвом;
автомобіля Mercerdes-Benz V250 2016-го року випуску вартістю 1,62 млн грн.
За даними слідства, загалом Вакальчук придбав майна на майже 9 млн грн, однак його ринкова вартість ще вища. Водночас аналіз його доходів вказує на відсудтність легельних джерел коштів для придбання такого майна. До того ж, журналісти Bihus.info зафіксували, що майном Вакальчука користувалися нардеп Тищенко та його дружина.
У межах справи детективи НАБУ отримали тимчасовий доступ до речей, які були вилучені слідчими Державного бюро розслідувань під час обшуків у Тищенка та його дружини ще у червні цього року у межах справи про побиття військового в Дніпрі.
Зокрема, до мобільних телефонів Тищенка, частину з яких він розбив під час обшуку, готівкових коштів в сумі $491,55 тис. та 390,1 тис. євро, а також наручний годинник Audemars Piguet. НАБУ просило накласти арешт на це майно, оскільки воно є речовими доказами у справі. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) своїм рішенням від 7 листопада це майно арештував.
Що відомо про майно Тищенка, оформлене на його менеджера?
Як повідомлялося, наприкінці листопада журналісти bihus.info з'ясували, що Микола Тищенко та його дружина регулярно користуються мікроавтобусом, який офіційно належить колишньому керівнику ресторану Миколи Тищенка "Велюр" - Сергію Вакальчуку.
На нього ж за один день під час повномасштабної війни оформили декілька об'єктів нерухомого майна вартістю у понад мільйон доларів. При цьому спосіб життя Сергія Вакальчука не відповідає такому рівню витрат на придбання рухомого і нерухомого майна. Ймовірно, на Вакальчука просто офіційно оформили майно, яким в реальності може користуватися народний депутат України Микола Тищенко.
У чому Тищенка підозрює ДБР?
25 червня 2024 року ДБР повідомило Тищенку про підозру за ч. 2 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі чи викрадення людини). Справа пов'язана із подіями у Дніпрі 20 червня, де група людей нібито за вказівкою депутата напала на колишнього військового.
Того ж дня Печерський районний суд посадив Тищенка під цілодобовий домашній арешт та пізніше продовжував його.
Тищенка називають кумом голови Офісу президента Андрія Єрмака, він відомий участю у цілій низці політичних скандалів. Крім того, його оточення значно збагатилося за роки депутатства Тищенка.
На початку 2023 року партія "Слуга народу" виключила Тищенка зі свого складу за відпочинок у Тайланді під час повномасштабного вторгнення, проте він зберіг статус нардепа.
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