Німеччина та Україна обговорили співпрацю у виробництві ППО та бронетехніки

Заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв та державний секретар Міноборони ФРН Нільз Хільмер поспілкувалися щодо співпраці у виробництві систем протиповітряної оборони та бронетехніки.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає "Європейська правда".

Як зазначили в оборонному відомстві, переговори пройшли на полях 16-го Міжнародного безпекового форуму в канадському місті Галіфакс.

Ця щорічна конференція є одним з найвпливовіших і найбільш представницьких світових майданчиків для обговорення глобальних проблем у сфері безпеки та оборони.

Під час зустрічі сторони обмінялися інформацією щодо планів співпраці у 2025 році та обговорили, які саме види озброєння можуть бути поставлені.

"Ми обговорили можливість глибшої залученості Німеччини у постачання важкої бронетехніки для України", - поінформував Боєв за підсумками переговорів.

Окрім цього, він також запропонував німецькому колезі розглянути можливість глибшої співпраці між оборонними компаніями України та ФРН у сферах виробництва ППО й бронетехніки.

18 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив інформацію ЗМІ про намір передати Україні партію з 4000 дронів, оснащених штучним інтелектом, і які можуть дуже ефективно вражати цілі на значній відстані.