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У Європі поновилися дискусії про відправлення солдатів в Україну - ЗМІ
13:14 25.11.2024 |
Засекречені дискусії щодо відправлення західних військ і приватних оборонних компаній на українську землю поновилися напередодні можливої відмови США від підтримки Києва після вступу новообраного президента Дональда Трампа на посаду, повідомляє французька газета Le Monde з посиланням на власні джерела.
"Між Великою Британією та Францією тривають дискусії щодо співпраці в галузі оборони, особливо для створення жорсткого ядра серед союзників у Європі, що орієнтоване на Україну й ширшу європейську безпеку", - зізналося Le Monde британське військове джерело.
Як пише видання, дебати про відправлення військ в Україну, які розпочав президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі із союзниками Києва в Парижі в лютому, викликали сильний опір деяких європейських країн на чолі з Німеччиною. "Тим не менш цей сценарій ще не поховано. Останніми тижнями він навіть зміцнів, за нашою інформацією, завдяки візиту до Франції прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера 11 листопада", - ідеться в повідомленні.
Видання також зазначає, що міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро в інтерв'ю BBC 23 листопада закликав західних союзників "не встановлювати червоних ліній" у своїй підтримці України, а на запитання щодо можливості відправлення французьких військ він заявив: "Ми не відкидаємо жодного варіанта".
Водночас наголошується, що з боку Міністерства збройних сил і Єлисейського палацу наразі немає офіційного дозволу на відправлення звичайних військ або приватних військових компаній. Однак протягом кількох місяців пропозиції явно лежали на столі, зазначає видання.
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