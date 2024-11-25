Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Експрезидентка Тайваню: Україна зараз більше потребує зброї від США, ніж Тайбей

 

Колишня президентка Тайваню Цай Інвень вважає, що в найближчому майбутньому США повинні віддати перевагу допомозі Україні зброєю, а не Тайваню.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала, виступаючи на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі в Новій Шотландії, її цитує Politico.

Цай Інвень наголосила, що "США повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям". "У нас (Тайваню) ще є час", - сказала вона.

"Перемога України стане найефективнішим стримуючим фактором для майбутньої агресії", - переконана колишня президентка Тайваню, маючи на увазі, що військова підтримка Києва з боку США допоможе стримати Китай від нападу на Тайвань.

Китай розглядає Тайвань як свою власну територію, й зберігаються побоювання, що він спробує повернути під свій контроль острів силою. США є найважливішим міжнародним прихильником Тайваню і постачальником зброї, незважаючи на відсутність офіційного дипломатичного визнання.

Нещодавно командувач Індо-Тихоокеанським командуванням Збройних сил США адмірал Семюел Папаро визнав, що допомога Україні та Ізраїлю почала напружувати здатність американських військових підготуватися до потенційного конфлікту в Азії.

Як повідомлялося, Європа закликає адміністрацію Байдена посилити американську підтримку України, щоб максимально зміцнити позиції Києва до інавгурації Дональда Трампа у січні.

Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Україна отримала від США лише половину обіцяної зброї, а допомога Європи для української армії була не меншою.
Ключові теги: Тайвань
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4387
  0,1194
 0,29
EUR
 1
 43,4733
  0,4806
 1,12

Курс обміну валют на сьогодні, 11:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0220  0,04 0,09 41,6804  0,04 0,11
EUR 43,0160  0,22 0,51 43,8380  0,17 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,11 0,28 41,4200  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес