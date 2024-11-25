Порошенко: треба вчитися на прикладі часів холодної війни, коли Західна Німеччина отримала членство в НАТО всупереч протестам СРСР

Народний депутат України Петро Порошенко під час Політичної асамблеї Європейської народної партії повідомив, що Росія залучила до війни проти України війська з Північної Кореї та зброю з Ірану, і це означає, що Третя світова війна вже почалася. Про це повідомляється на сайті політичної партії "Європейська солідарність" з посиланням на інтервʼю виданню Times of Malta.

"На території України знаходяться північнокорейські солдати. Нас атакують дрони з Ірану, які ми бачимо прямо над нашими будинками. Є північнокорейські ракети, які атакують енергетичну інфраструктуру, і артилерійські снаряди, доставлені в росію з Північної Кореї та Ірану", - сказав лідер "Європейської солідарності".

Порошенко попередив, що північнокорейські солдати відправляються в Україну для отримання бойового досвіду, ці війська будуть використовуватися в Південно-Східній Азії для шантажу світу. Він підкреслив, що разом з Іраном Північна Корея постачає більше артилерійських снарядів, ракет і безпілотників, ніж постачають Україні всі країни-члени НАТО разом.

Порошенко підкреслив, що це головна небезпека, яка стоїть перед Україною, і закликав до дій.

"Нам потрібен дієвий механізм, щоб зробити санкції ефективними та зупинити Іран і Північну Корею від постачання цієї зброї. При цьому перемога була б значно ближчою, росія була б значно слабшою", - наголосив Порошенко.

Під час перебування на Мальті Порошенко виступав перед Політичною асамблеєю Європейської народної партії (ЄНП) у штаб-квартирі Націоналістичної партії, яка входить в ЄНП. Він виступив за кілька годин після того, як росія запустила по Україні ракету, яка, як вважають, здатна нести ядерний заряд. За словами Порошенка, російський президент "хоче змусити наших партнерів на Заході боятися", що дуже потрібно путіну для досягнення своїх цілей.

Відповідаючи на питання про те, чи є перемога над Росією реалістичною і чи могла б його країна погодитися на поступку території, Порошенко наголосив, що в цьому питанні не буде жодного компромісу, Україна ніколи не визнає і не погодиться на захоплення української території.

Перерахувавши п'ять умов миру, Порошенко сказав, що не буде жодного компромісу щодо українського суверенітету та незалежності, підкресливши, що Україна ніколи не буде колонією Росії і що натомість вона хоче приєднатися до ЄС і НАТО.

Порошенко також наголосив, коментуючи заяви обраного президента США Трампа, що перемога протягом 24 годин можлива, якщо запросити Україну до НАТО. За його словами, треба вчитися на прикладі часів холодної війни, коли Західна Німеччина отримала членство в НАТО всупереч протестам Радянського Союзу, який окупував схід країни. Порошенко сказав, що "ми повинні вчитися на цьому досвіді і повторити його".

"Єдине, що потрібно зробити Трампу, це запросити Україну в НАТО. Це дуже важлива передумова, щоб зупинити війну," - наголосив Петро Порошенко.

Раніше Політична асамблея Європейської народної партії одноголосно ухвалила Резолюцію на підтримку України, яку вніс лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.