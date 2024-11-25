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США передумали запрошувати Україну в НАТО - Bloomberg
08:37 25.11.2024 |
Адміністрація американського Президента Джозефа Байдена передумала запрошувати Україну вступити до Північноатлантичного альянсу НАТО, незважаючи на те що розглядала можливість публічного заклику до офіційного запрошення, повідомляє Bloomberg.
Видання зазначає, що, з огляду на малу ймовірність успіху в короткостроковій перспективі, адміністрація Байдена вирішила відкласти офіційне запрошення до вступу в НАТО.
Водночас, видання повідомило, що буде укладено низку двосторонніх домовленостей у сфері безпеки, які нададуть Україні певні гарантії.
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