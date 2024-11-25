Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США передумали запрошувати Україну в НАТО - Bloomberg

 

Адміністрація американського Президента Джозефа Байдена передумала запрошувати Україну вступити до Північноатлантичного альянсу НАТО, незважаючи на те що розглядала можливість публічного заклику до офіційного запрошення, повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що, з огляду на малу ймовірність успіху в короткостроковій перспективі, адміністрація Байдена вирішила відкласти офіційне запрошення до вступу в НАТО.

Водночас, видання повідомило, що буде укладено низку двосторонніх домовленостей у сфері безпеки, які нададуть Україні певні гарантії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4387
  0,1194
 0,29
EUR
 1
 43,4733
  0,4806
 1,12

Курс обміну валют на сьогодні, 11:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0220  0,04 0,09 41,6804  0,04 0,11
EUR 43,0160  0,22 0,51 43,8380  0,17 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,11 0,28 41,4200  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес