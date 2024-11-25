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ЗМІ: Трамп розглядає ексглаву розвідки на посаду спецпосланця з питань України
08:23 25.11.2024 |
Новообраний президент США Дональд Трамп, ймовірно, розглядає можливість призначення свого колишнього керівника розвідки - Річарда Гренелла - на посаду спеціального представника з питань російсько-українського війни.
Про це агентству Reuters повідомили чотири анонімних співрозмовники, які ознайомлені із цим питанням, передає "Європейська правда".
Агентство пише, що Гренелл, який раніше працював послом в Німеччині та виконував обов'язки директора національної розвідки США під час президентства Трампа, може "відіграватиме ключову роль у зусиллях Трампа зупинити війну", якщо його буде обрано на цю посаду.
Як зазначили співрозмовники агентства, хоча наразі немає спеціального посланника, який би займався виключно врегулюванням російсько-української війни, Трамп розглядає можливість створення такої посади.
Водночас співбесідники стверджують, що врешті-решт політик може вирішити не створювати посаду спецпредставника, хоча він "серйозно розглядає" можливість зробити це.
Вони зауважили, що якщо Трамп це зробить, то він може обрати й когось іншого на цей пост, й немає жодних гарантій, що Гренелл погодиться.
Агентство зауважило, що деякі позиції Гренелла можуть "змусити українських лідерів задуматися".
Зокрема журналісти нагадали, що у липні під час круглого столу Bloomberg республіканець виступав за створення "автономних зон" в Україні як нібито засобу врегулювання війни. Він також припускав, що не підтримуватиме вступ України до НАТО у найближчому майбутньому.
Як стверджує агентство, прихильники Гренелла зазначають, що у нього довга дипломатична кар'єра та "глибокі знання європейських справ".
У команді Трампа відмовилися від коментарів, Гренелл не відповів на такий запит агентства.
Агентство зауважило, що раніше ексдипломат був головним претендентом на пост державного секретаря США - врешті-решт на цей пост Трамп обрав сенатора Марко Рубіо, що "здивувало та засмутило деяких близьких союзників Гренелла".
Раніше, 16 листопада, газета The New York Times з посиланням на співрозмовників заявила, що радником Трампа з питань російсько-української війни хоче стати Борис Епштейн, який не має досвіду у політиці, але має родичів як у Росії, так і в Україні.
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