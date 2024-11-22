Україна заочно заарештувала мільярдера Боголюбова

Печерський районний суд міста Києва 19 листопада заочно обрав запобіжний захід мільярдеру Геннадію Боголюбову у вигляді тримання під вартою. Текст рішення опублікувала Українська правда.

Боголюбов виїхав за кордон у червні 2024 року за чужим паспортом (за даними Державного бюро розслідувань).

Заочний арешт для Боголюбова призначили у межах кримінального провадження №62022000000000619 від 17 серпня 2022 року, яке стосується організації та сприяння незаконному переправленню громадян України через державний кордон.

Самому мільярдеру інкримінують використання чужого паспорту для виїзду з України (ч. 3 ст. 357 КК України). Покарання за такий злочин - штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або обмеження волі на той самий строк.

Також Боголюбова підозрюють за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України). Це суворіша стаття з покаранням у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років.

За версією слідства, 24 червня Боголюбов у супроводі свого близького родича виїхав у Польщу потягом Київ - Хелм, використавши для цього недійсний паспорт іншого громадянина України (який фізично перебуває в Україні).

Польським прикордонникам мільярдер надав вже свій особистий паспорт громадянина України для виїзду за кордон.