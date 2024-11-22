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ЗСУ використовуватимуть надані США протипіхотні міни на фронті в Україні, - Пентагон
08:39 22.11.2024 |
Сили оборони України збираються використовувати американські протипіхотні міни, які Вашингтон вирішив надати Києву в рамках оборонної допомоги, лише на українській території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці речника глави Міністерства оборони США Сабріни Сінгх на брифінгу.
Відповідаючі на запитання щодо використання ЗСУ такого озброєння на полі бою, вона зазначила, що "українці дали нам свої запевнення, що вони збираються використовувати їх лише в Україні".
"Ми пропонуємо - різні варіанти типу мін. Я просто не збираюся вдаватися в додаткові подробиці", - сказала Сінгх.
Заступниця речника Пентагону додала, що важливо відзначити, що причина, чому Штати надають протипіхотні міни Україні, полягає в тому, що "поле бою та боротьба змінилася" в контексті триваючої війни РФ проти України, і Вашингтон реагує та це в плані надання допомоги ЗСУ.
"Росія змінила свою тактику. Отже, вони не ведуть (наступи, - ред.) своїми механізованими силами", - розповіла Сінгх.
Передача США для України протипіхотних мін
Нагадаємо, нещодавно The Washington Post написало про те, що президент США Джо Байден санкціонував постачання протипіхотних мін Україні.
Варто зазначити, що дане рішення послідувало за недавнім дозволом Білого дому, який дозволив Україні застосовувати надані Штатами ракети великої дальності ATACMS по території РФ.
Додамо, за словами одного із чиновників США у розмові з виданням WP, використання мін буде обмежено територією України. Очікується, що ними скористаються на сході країни.
Після цього глава Пентагону Ллойд Остін підтвердив, що США відправить Україні протипіхотні міни. Це рішення пов'язане зі зміною тактики російських окупантів, пояснив він.
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