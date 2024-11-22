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АНАЛІТИКА

США й надалі будуть нарощувати військову допомогу Україні, - Білий дім

 

США будуть продовжувати надання військової допомоги Україні. Підтримку планують нарощувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

Вона нагадала, що президент США Джо Байден ще у вересні заявляв про плани нарощувати військову допомогу Україні для оборони від російських окупантів.

"Вчора ми зробили оголошення про наступну допомогу, яку ми надаємо, і ми збираємось продовжувати робити це, нарощувати цю допомогу", - запевнила Жан-П'єр.

За її словами, США хочуть переконатись, що українці мають все необхідне на полі бою, щоб протистояти тиску Росії.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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