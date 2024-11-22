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У Верховній Раді скасували засідання 22 листопада, депутатів попередили про можливий удар
08:34 22.11.2024 |
У Верховній Раді скасували засідання, заплановане на 22 листопада, народних депутатів попередили про ймовірну загрозу російського удару по урядовому кварталу, повідомляє "Українська правда" з посиланням на співрозмовників серед парламентаріїв.
Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram також підтвердив, що засідання не відбудеться.
"Засідання Ради завтра не відбудеться. Повинна була бути година запитань до уряду... Наступне засідання Ради планується вже в грудні", - зазначив нардеп.
За матеріалами:
Економічна правда
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