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Путін назвав удар по Дніпру «успішним випробуванням» нової ракети середньої дальності
23:58 21.11.2024 |
Президент Росії Володимир Путін заявив, що удару по Дніпру у четвер, 21 листопада, війська РФ завдали новою ракетою середньої дальності "Орешник", назвавши цей удар "успішним випробуванням". Він стверджує, що російські сили нібито уразили "балістичною ракетою в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні" об'єкт оборонно-промислового комплексу в Дніпрі.
У телевізійному зверненні російський президент також заявив, що ці випробування Росія провела нібито "у відповідь на агресивні дії країн НАТО щодо Росії". "Об'єкти для ураження в ході подальших випробувань наших новітніх ракетних комплексів будуть визначатися нами виходячи з загроз безпеці РФ. Ми вважаємо, що маємо право застосовувати нашу зброю проти військових об'єктів тих країн, які дозволяють застосовувати свою зброю проти наших об'єктів", - пригрозив він.
Окрім того, Путін заявив, що Росія буде "заздалегідь пропонувати мирним мешканцям, а також громадянам дружніх країн, які перебувають там, залишити небезпечні зони", обираючи цілі для подальших ударів по Україні такими системами, як "Орешник". Такий намір він аргументував тим, що сучасні засоби ППО нібито не здатні перехопити ракети "Орешник", оскільки ті, за його словами, атакують зі швидкістю 10 махів або 2,5-3 кілометра в секунду.
Росія має лише кілька експериментальних ракет - джерело AFP
Раніше про те, що РФ завдала удару по Україні не міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР), а "експериментальною" балістичною ракетою середньої дальності повідомили агенції AFP і Reuters з посиланням на дані неназваного американського чиновника. "Можливо Росія намагається використати цей потенціал, щоб спробувати залякати Україну та її прибічників (...) але це не змінить хід подій у цьому конфлікті", - цитує співрозмовника AFP.
За його словами, Росія, "ймовірно, має лише кілька таких експериментальних ракет". "Україна витримала незліченну кількість атак з боку Росії, в тому числі з використанням ракет зі значно більшими боєголовками, ніж ця зброя", - сказав чиновник.
Сполучені Штати протягом останніх днів поінформували Україну та союзників про можливе використання Росією зброї, додав він. Американський урядовець також нагадав, що президент Джо Байден раніше цього року оголосив про плани надати Україні сотні ракет Patriot та AMRAAM для посилення її протиповітряної оборони (ППО). "Сполучені Штати продовжуватимуть збільшувати безпекову допомогу Україні, щоб посилити можливості, зокрема протиповітряної оборони, і поставити Україну в найкращу можливу позицію на полі бою", - сказав посадовець.
МЗС України вже задіює механізми ООН та НАТО через удар РФ
Міністерство закордонних справ (МЗС) України вже інформує партнерів та задіює механізми реагування ООН, НАТО та планує залучити механізми ОБСЄ через використання Росією нового типу озброєння проти України. Про це у четвер заявив речник МЗС України Георгій Тихий, передає "Укрінформ". За його словами, крім формальних звернень і ноти Україна очікує скликання окремих форматів для того, щоби "розбудити світ і привернути увагу".
Тихий закликав світову спільноту і кожного лідера, які поважають Cтатут ООН, негайно реагувати на використання нового типу озброєння, не чекати детальних, експертних висновків та показати РФ неприйнятність таких дій. "Крім заяв ми потребуємо від партнерів і союзників конкретних дій для захисту людських життів, а саме йдеться про зміцнення повітряного щита над Україною, надання Україні комплексів, які здатні перехоплювати такий тип ракет. Такі комплекси у світі є, і час передати їх Україні", - сказав речник МЗС.
Водночас Тихий не розкрив деталей того, яких систем потребує Київ, проте зауважив, що їх кілька у світі, і будь-яка система, яка здатна протистояти таким загрозам, має бути в Україні.
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