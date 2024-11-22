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АНАЛІТИКА

Командувач британської армії в Україні зустрівся з Зеленським і Сирським

 

Президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч із британською делегацією на чолі з начальником штабу оборони Британії адміралом сером Ентоні Радакіном.

Про це глава держави написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Під час зустрічі з британською делегацією Зеленський обговорив двосторонню оборонну співпрацю, "зосередившись на розвитку та посиленні технологічних можливостей Збройних Сил України".

"Особливу увагу було приділено поточним військовим потребам України та постійній підтримці з боку наших партнерів", - додав він, подякувавши Британії та британському народу за підтримку.

На відео можна побачити, що в зустрічі брав участь Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.


Раніше в листопаді Радакін говорив, що протягом жовтня 2024 року російська армія зазнала найбільших місячних втрат з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Тим часом російський посол у Великій Британії Андрей Келін звинуватив Лондон у нібито "безпосередній участі" в загарбницькій війні Росії проти України, але не навів жодних доказів своїх слів.
Ключові теги: Британія
 

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