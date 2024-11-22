Залужний і глава МЗС Великої Британії обговорили військову допомогу Україні та зміцнення стратегічного партнерства

Посол України генерал Валерій Залужний провів зустріч із державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Ламмі, обговорили фінансову та військову допомогу Україні.

"У ході зустрічі обговорювалися важливі питання: подальше зміцнення українсько-британського стратегічного партнерства; Активізація політичного діалогу між нашими країнами; імплементація Плану перемоги та Формули миру; продовження надання Великою Британією фінансової та військової допомоги Україні; спільна протидія російській агресії та подолання сучасних викликів", - повідомляє посольство України у Великій Британії у фейсбуці.

Залужний висловив удячність Ламмі за всебічну підтримку України та за його сильний виступ у британському парламенті, присвячений 1000 дням протистояння України повномасштабному вторгненню Росії.

"Спільними зусиллями ми наближаємо перемогу та зміцнюємо дружбу між нашими народами", - додали в посольстві.