Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Залужний і глава МЗС Великої Британії обговорили військову допомогу Україні та зміцнення стратегічного партнерства

 

Посол України генерал Валерій Залужний провів зустріч із державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Ламмі, обговорили фінансову та військову допомогу Україні.

"У ході зустрічі обговорювалися важливі питання: подальше зміцнення українсько-британського стратегічного партнерства; Активізація політичного діалогу між нашими країнами; імплементація Плану перемоги та Формули миру; продовження надання Великою Британією фінансової та військової допомоги Україні; спільна протидія російській агресії та подолання сучасних викликів", - повідомляє посольство України у Великій Британії у фейсбуці.

Залужний висловив удячність Ламмі за всебічну підтримку України та за його сильний виступ у британському парламенті, присвячений 1000 дням протистояння України повномасштабному вторгненню Росії.

"Спільними зусиллями ми наближаємо перемогу та зміцнюємо дружбу між нашими народами", - додали в посольстві.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2860
  0,0327
 0,08
EUR
 1
 43,4659
  0,0976
 0,22

Курс обміну валют на вчора, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0140  0,01 0,02 41,6412  0,01 0,03
EUR 43,4060  0,07 0,16 44,1516  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2700  0,02 0,05 41,2800  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес