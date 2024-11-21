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Данська компанія вчитиме бійців ЗСУ польотів на ASTERO ISR: що відомо про розвідувальний дрон
23:11 21.11.2024 |
Данський виробник дронів ASTERO ISR навчатиме українських військових польотів на ньому. Це розвідувальний безпілотник дальнього радіуса дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку школи аеророзвідки "Довжик".
"Маємо першого закордонного партнера! Ми запустили колаборацію з данським виробником безпілотних систем Nordic Wing", - сказано у повідомленні.
Відомо, що українських військових навчатимуть користуватись комплексом ASTERO ISR. Ці дрони вже застосовують українські військові.
Що відомо про ASTERO ISR
Виробники комплексу заявляють, що максимальна тривалість польоту дрону - близько 4 годин. Він обладнаний системою протидії впливу ворожого РЕБ. Дрон може літати в умовах відсутності сигналу GPS та здійснює посадку методом глибокого завалювання (deep stall).
Також варто зауважити, що ASTERO ISR постачаються із двома варіантами камери - для денного спостереження: з можливістю 80-кратного збільшення зображення. Та з камерою нічного бачення - NightHawk2-UZ, обертання 360 градусів навколо своєї осі.
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