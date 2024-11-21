Данська компанія вчитиме бійців ЗСУ польотів на ASTERO ISR: що відомо про розвідувальний дрон

Данський виробник дронів ASTERO ISR навчатиме українських військових польотів на ньому. Це розвідувальний безпілотник дальнього радіуса дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку школи аеророзвідки "Довжик".

"Маємо першого закордонного партнера! Ми запустили колаборацію з данським виробником безпілотних систем Nordic Wing", - сказано у повідомленні.

Відомо, що українських військових навчатимуть користуватись комплексом ASTERO ISR. Ці дрони вже застосовують українські військові.

Що відомо про ASTERO ISR

Виробники комплексу заявляють, що максимальна тривалість польоту дрону - близько 4 годин. Він обладнаний системою протидії впливу ворожого РЕБ. Дрон може літати в умовах відсутності сигналу GPS та здійснює посадку методом глибокого завалювання (deep stall).

Також варто зауважити, що ASTERO ISR постачаються із двома варіантами камери - для денного спостереження: з можливістю 80-кратного збільшення зображення. Та з камерою нічного бачення - NightHawk2-UZ, обертання 360 градусів навколо своєї осі.



