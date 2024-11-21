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АНАЛІТИКА

Велика Британія запровадила санкції проти Фірташа

 

Уряд Великої Британії запровадив індивідуальні санкції проти українського бізнесмена Дмитра Фірташа та пов'язаних із ним осіб. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті уряду Великої Британії.

"Дмитро Фірташ є залученою особою у значенні Глобального регламенту з антикорупційних санкцій 2021 року з таких підстав: Фірташ був або є притягнутим до відповідальності за участь у серйозній корупції. Зокрема, Фірташ був залучений до підкупу державних посадових осіб для отримання ліцензій на видобуток корисних копалин, а також був залучений до незаконного привласнення майна з газотранспортної мережі України", - зазначається в повідомленні.

Також під санкції потрапили його дружина Лада Фірташ і фінансист Денис Горбуненко. Так, Фірташ "брала участь в отриманні фінансової вигоди або будь-якої іншої вигоди від серйозної корупції", а Горбуненко "брав участь у вчиненні серйозної корупції в інтересах Дмитра Фірташа, перебуваючи на контролюючій посаді в Родовід Банку", а також брав участь у відмиванні грошей і діяв від імені Фірташа.

На всіх трьох накладається заборона на в'їзд, а їхні британські активи заморожено.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

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