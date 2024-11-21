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Велика Британія запровадила санкції проти Фірташа
14:51 21.11.2024 |
Уряд Великої Британії запровадив індивідуальні санкції проти українського бізнесмена Дмитра Фірташа та пов'язаних із ним осіб. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті уряду Великої Британії.
"Дмитро Фірташ є залученою особою у значенні Глобального регламенту з антикорупційних санкцій 2021 року з таких підстав: Фірташ був або є притягнутим до відповідальності за участь у серйозній корупції. Зокрема, Фірташ був залучений до підкупу державних посадових осіб для отримання ліцензій на видобуток корисних копалин, а також був залучений до незаконного привласнення майна з газотранспортної мережі України", - зазначається в повідомленні.
Також під санкції потрапили його дружина Лада Фірташ і фінансист Денис Горбуненко. Так, Фірташ "брала участь в отриманні фінансової вигоди або будь-якої іншої вигоди від серйозної корупції", а Горбуненко "брав участь у вчиненні серйозної корупції в інтересах Дмитра Фірташа, перебуваючи на контролюючій посаді в Родовід Банку", а також брав участь у відмиванні грошей і діяв від імені Фірташа.
На всіх трьох накладається заборона на в'їзд, а їхні британські активи заморожено.
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