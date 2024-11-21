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В ЄС відреагували на дані про удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні
14:14 21.11.2024 |
В ЄС прокоментували інформацію про застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети під час нещодавньої атаки на України.
Про це під час брифінгу у Брюсселі заявив речник Єврокомісії Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, в ЄС бачили повідомлення про застосування Росією таких ракет і наразі оцінюють повну картину.
"Очевидно, що такі атаки означатимуть ще одну явну ескалацію з боку Путіна. І протягом останнього періоду часу ми фактично не відчували браку ознак подальшої ескалації конфлікту з боку Путіна", - зазначив Стано.
За його словами, атаки на енергетичну інфраструктуру України не є ознакою того, що кремлівський правитель прагне до деескалації.
"Путін знову грає в ядерну авантюру з нещодавно оновленою ядерною доктриною Росії, він залучив північнокорейських солдатів на європейську землю, тож це все явні ознаки прагнення ескалації, а не реального пошуку шляхів до миру", - підкреслив представник Єврокомісії.
Він додав, якщо дані про застосування РФ міжконтинентальної балістичної ракети підтвердяться, "це буде ще однією кількісною і якісною зміною в цьому підході і чіткою ознакою ескалації".
За даними Повітряних сил, під час останньої ракетної атаки на місто Дніпро РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Джерела "УП" повідомили, що це могла бути ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.
Водночас, як згодом повідомили ЗМІ, на Заході сумніваються, що РФ застосувала міжконтинентальну ракету.
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