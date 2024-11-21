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Spiegel в едіторіалі розкритикував Шольца за зволікання з Taurus для України
12:59 21.11.2024 |
У впливовому німецькому виданні Der Spiegel вийшла стаття-едіторіал з критикою на адресу канцлера Олафа Шольца у тому, що він досі не наважується передати Україні далекобійні ракети Taurus, ймовірно, з передвиборчих міркувань, та пов'язують з ними ж телефонний дзвінок господарю Кремля Владіміру Путіну.
Як повідомляє "Європейська правда", редакційна стаття вийшла вранці 21 листопада.
Публікація із заголовком "Канцлер підводить Україну" розпочинається згадкою про те, як глава МЗС Росії Сергєй Лавров нещодавно похвалив позицію Шольца щодо ненадання Україні далекобійних ракет Taurus як "відповідальну і принципову".
"Раніше канцлер йшов за рішеннями Вашингтона, але виглядає так, що зараз передвиборча кампанія для нього важливіша", - йдеться у статті.
В едіторіалі наголошують, що настає період, коли Україна більше ніж будь-коли потребує підтримки саме європейських союзників, ситуація стає дедалі складнішою, ресурси України виснажуються і 2025 рік ймовірно стане вирішальним у війні.
У виданні зауважують, що і президент США Джо Байден, і Лондон з Парижем вочевидь зрозуміли необхідність максимально посилити Україну зараз - як свідчить дозвіл бити західними ракетами вглиб Росії. Проте Олаф Шольц далі чіпляється за своє рішення не передавати Україні ракети Taurus, хоча у попередніх рішеннях "йшов за США", а загальна німецька допомога Україні справді значна і є за обсягами найбільшою після американської.
"Дивує, що Шольц зараз хоче вести кампанію коштом України. З якої ще причини йому потрібно було телефонувати Владіміру Путіну? Дзвінок став передусім подарунком для пропаганди Кремля. А Шольц лише дізнався те, що і так було відомо - що російський правитель не хоче миру.
З цим страхом, замаскованим під обережність, канцлер не просто піддається на ядерний блеф Путіна. Він орієнтується також на прихильників замирювання у власній партії і серед лівих та правих політичного спектра", - зазначають у статті.
Якщо Німеччина зараз покине Україну, це буде мати гіркі наслідки, а агресивна Росія буде проблемою для будь-якого майбутнього уряду Німеччини.
"Більше не можна покладатися на те, що США будуть "глобальним поліцейським". Навіть якщо Трамп зможе організувати якесь перемир'я, це не буде сталою розв'язкою. Україні потрібні гарантії безпеки, і надати їх мають передусім європейці", - наголошують у публікації.
Нагадаємо, в опозиційному блоці ХДС/ХСС пов'язали небажання канцлера Олафа Шольца передавати Україні далекобійні ракети Taurus з політичними міркуваннями.
Вільна демократична партія, яка вийшла з керівної коаліції, хоче винести на голосування в Бундестазі пропозицію щодо передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.
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