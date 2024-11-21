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АНАЛІТИКА

ПАР стала посередником для повернення українських дітей з Росії

 

Південно-Африканська Республіка висловила готовність доєднатися до зусиль Ватикану і Катару та взяла на себе роль посередника у поверненні депортованих росіянами українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

20 листопада в Преторії (Південно-Африканська Республіка) відбулася конференція, присвячена поверненню українських дітей, незаконно депортованих до Росії та примусово переміщених з тимчасово окупованих територій.

"Депортація українських дітей - це злочин проти людяності, який вимагає негайної глобальної реакції. Ми вдячні Південній Африці за її роль у підтримці нашої ініціативи та готовність бути медіатором. Разом ми зможемо відновити справедливість і повернути наших дітей додому", - наголосила радниця керівника Офісу Президента України та операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

Вона також підкреслила роль Південної Африки як потенційного посередника у поверненні дітей, доповнюючи зусилля Ватикану та Катару. Цю готовність ПАР підтвердила під час Міністерської конференції з людського виміру Формули миру, що відбулася наприкінці жовтня в Монреалі.

Окрему увагу на заході приділили історичному досвіду Південної Африки в сфері прав людини. Учасники панельної дискусії обговорили, як цей досвід може стати основою для підтримки глобальної адвокації прав дітей.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ПАР, Росія
 

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