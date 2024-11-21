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ПАР стала посередником для повернення українських дітей з Росії
11:57 21.11.2024 |
Південно-Африканська Республіка висловила готовність доєднатися до зусиль Ватикану і Катару та взяла на себе роль посередника у поверненні депортованих росіянами українських дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
20 листопада в Преторії (Південно-Африканська Республіка) відбулася конференція, присвячена поверненню українських дітей, незаконно депортованих до Росії та примусово переміщених з тимчасово окупованих територій.
"Депортація українських дітей - це злочин проти людяності, який вимагає негайної глобальної реакції. Ми вдячні Південній Африці за її роль у підтримці нашої ініціативи та готовність бути медіатором. Разом ми зможемо відновити справедливість і повернути наших дітей додому", - наголосила радниця керівника Офісу Президента України та операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.
Вона також підкреслила роль Південної Африки як потенційного посередника у поверненні дітей, доповнюючи зусилля Ватикану та Катару. Цю готовність ПАР підтвердила під час Міністерської конференції з людського виміру Формули миру, що відбулася наприкінці жовтня в Монреалі.
Окрему увагу на заході приділили історичному досвіду Південної Африки в сфері прав людини. Учасники панельної дискусії обговорили, як цей досвід може стати основою для підтримки глобальної адвокації прав дітей.
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