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АНАЛІТИКА

Посольство США в Києві відновило роботу

 

Посольство США в Києві відновило роботу, проте рекомендує своїм громадянам дотримуватися інструкцій місцевої влади при оголошенні про повітряні тривоги, повідомляє сайт посольства.

"Посольство залишається відкритим і функціонує. Ми рекомендуємо всім громадянам США дотримуватися інструкцій місцевої влади щодо повітряних сповіщень і негайно шукати притулок, якщо такі буде отримано", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що американське дипвідомство в Києві в середу тимчасово змінювало свою роботу через повідомлення про потенційну неминучу повітряну атаку.

Тим часом, посольство продовжить надавати оновлення через офіційні платформи посольства США в соціальних мережах.

"Для отримання додаткової інформації зв'яжіться з [email protected]", - зазначили у пресслужбі.

Як повідомлялося, співробітники посольства США в Києві не покинули Україну, цього не потрібно, незважаючи на тимчасове припинення роботи дипмісії, заявив у середу на брифінгу представник держдепу Метью Міллер. Він також раніше повідомляв, що роботу посольства буде відновлено в четвер «у звичайному режимі».
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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