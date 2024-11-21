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У «Резерв+» запустили нові онлайн-відстрочки
У застосунок "Резерв+" додали ще один тип відстрочки. Цього разу нею можуть скористатись багатодітні батьки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рустем Умєров.
Відтепер у застосунку "Резерв+" з'явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків. Наразі це стосується сімей, які виховують трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі.
Як оформити відстрочку:
* авторизуйтеся у "Резерв+";
* надішліть запит на оформлення відстрочки;
* система автоматично перевірить ваш статус.
"Якщо ви відповідаєте вимогам, інформація про відстрочку автоматично з'явиться у вашому електронному військовому документі", - повідомив Умєров.
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