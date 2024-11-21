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АНАЛІТИКА

У «Резерв+» запустили нові онлайн-відстрочки

23:56 20.11.2024 |

Політика, Україна

 

У застосунок "Резерв+" додали ще один тип відстрочки. Цього разу нею можуть скористатись багатодітні батьки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рустем Умєров.

Відтепер у застосунку "Резерв+" з'явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків. Наразі це стосується сімей, які виховують трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі.

Як оформити відстрочку:

* авторизуйтеся у "Резерв+";
* ​надішліть запит на оформлення відстрочки;
* система автоматично перевірить ваш статус.

"Якщо ви відповідаєте вимогам, інформація про відстрочку автоматично з'явиться у вашому електронному військовому документі", - повідомив Умєров.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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