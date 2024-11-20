Уряд Канади пропонує понад $545 млн на військову допомогу Україні у 2025 році

Канадський уряд у проєкті бюджету на 2025 рік заклав 763 мільйони канадських доларів (понад 545 мільйонів доларів США) на військову підтримку України.

Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер, виступаючи в парламенті, передає "Європейська правда".

Блер наголосив, що український народ "платить жахливу ціну за жорстоку російську агресію, і протягом усього цього часу Канада була непохитною у своїй підтримці України та українського народу на тлі невиправданого та незаконного вторгнення Росії".

Він додав, що проєкт бюджету Канади на наступний рік містить "763 мільйони доларів на військову допомогу Україні".

"Це гроші на боєприпаси, тренування та засоби, яких відчайдушно потребують українські українці для того, щоб перемогти", - додав глава Міноборони Канади, не уточнивши подробиць.

Блер висловив сподівання, що в парламенті Канади "знайдуть мужність підтримати це вкрай необхідне фінансування".

За даними канадського уряду, з початку 2022 року Канада виділила 4,5 мільярда канадських доларів (понад $3,2 мільярда) на військову допомогу Україні.

На початку листопада стало відомо, що Канада відправила Україні систему протиповітряної оборони NASAMS.