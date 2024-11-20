Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд Канади пропонує понад $545 млн на військову допомогу Україні у 2025 році

 

Канадський уряд у проєкті бюджету на 2025 рік заклав 763 мільйони канадських доларів (понад 545 мільйонів доларів США) на військову підтримку України.

Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер, виступаючи в парламенті, передає "Європейська правда".

Блер наголосив, що український народ "платить жахливу ціну за жорстоку російську агресію, і протягом усього цього часу Канада була непохитною у своїй підтримці України та українського народу на тлі невиправданого та незаконного вторгнення Росії".

Він додав, що проєкт бюджету Канади на наступний рік містить "763 мільйони доларів на військову допомогу Україні".

"Це гроші на боєприпаси, тренування та засоби, яких відчайдушно потребують українські українці для того, щоб перемогти", - додав глава Міноборони Канади, не уточнивши подробиць.

Блер висловив сподівання, що в парламенті Канади "знайдуть мужність підтримати це вкрай необхідне фінансування".

За даними канадського уряду, з початку 2022 року Канада виділила 4,5 мільярда канадських доларів (понад $3,2 мільярда) на військову допомогу Україні.

На початку листопада стало відомо, що Канада відправила Україні систему протиповітряної оборони NASAMS.
Ключові теги: Канада
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2533
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 43,5635
  0,1275
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0072  0,03 0,08 41,6288  0,05 0,12
EUR 43,4760  0,04 0,08 44,2172  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2500  0,11 0,27 41,2700  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес