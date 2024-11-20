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Держдеп США: очікуємо, що посольство в Україні завтра відновить роботу
23:09 20.11.2024 |
Посольство США в Україні, ймовірно, вже завтра відновить роботу. Співробітники дипломатичного представництва повернуться на робочі місця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Державного департаменту США Метью Міллера.
Він нагадав, що США спостерігали загрозу серйозної атаки на Київ. Це призвело до припинення роботи американського посольства.
"Я не можу вдаватися до подробиць загрози, але ми завжди уважно стежимо за нею. Ми дуже дбаємо про безпеку нашого персоналу. Ми ставимося до цього дуже серйозно, і саме це призвело до змін у роботі сьогодні, і ми очікуємо, що завтра посольство повернеться до нормальної роботи", - наголосив Міллер.
Він також уточнив, що скорочення персоналу посольства США не відбулося.
"Просто люди, які мали прийти в офіс, не прийшли до нього сьогодні, і ми очікуємо, що вони прийдуть завтра", - розповів речник Держдепу.
Призупинення роботи посольства
Нагадаємо, сьогодні, 20 листопада, посольство США в Україні повідомило, що призупиняє свою роботу.
Як розповіло джерело РБК-Україна в посольстві США, такий крок був пов'язаний із можливою загрозою комбінованої атаки росіян , як це сталося 17 листопада.
Водночас він наголосив, що зв'язку з рішенням Росії змінити свою ядерну доктрину немає.
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