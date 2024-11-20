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США дозволять Україні використовувати американські протипіхотні міни проти російських військ - Остін
17:00 20.11.2024 |
Адміністрація Байдена дозволить Україні використовувати протипіхотні міни, які поставляють США, щоб сповільнити просування Росії на полі бою, заявив у середу міністр оборони США Ллойд Остін, передає AP.
Виступаючи перед журналістами під час поїздки в Лаос, Остін заявив, що зміна політики Вашингтона щодо протипіхотних мін для України відбулася після зміни тактики з боку Росії.
Остін заявив, що на полі бою рух очолюють російські сухопутні війська, а не сили, більш захищені на бронетранспортерах, тому Україні "потрібні речі, які можуть допомогти сповільнити ці зусилля з боку росіян".
Протипіхотні міни давно піддаються критиці з боку благодійних організацій та активістів, оскільки вони становлять постійну загрозу для мирних жителів. Остін спростував цей аргумент.
"Наземні міни, які ми хотіли б їм надати, були б нестійкими, ми можемо контролювати, коли вони самоактивуватимуться, самодетонуватимуть, і це в кінцевому підсумку робить їх набагато безпечнішими, ніж те, що вони створюють самостійно", - сказав Остін.
Для нестійких наземних мін зазвичай потрібні батареї, тому з часом вони втрачають здатність детонувати, що робить їх безпечнішими для мирних жителів, ніж ті, які залишаються смертоносними протягом багатьох років.
Остін зазначив, що наразі Україна виробляє власні протипіхотні міни.
США вже постачають Україні протитанкові міни. Росія регулярно використовує міни у війні, але вони не стають інертними з часом.
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