Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США дозволять Україні використовувати американські протипіхотні міни проти російських військ - Остін

 

Адміністрація Байдена дозволить Україні використовувати протипіхотні міни, які поставляють США, щоб сповільнити просування Росії на полі бою, заявив у середу міністр оборони США Ллойд Остін, передає AP.

Виступаючи перед журналістами під час поїздки в Лаос, Остін заявив, що зміна політики Вашингтона щодо протипіхотних мін для України відбулася після зміни тактики з боку Росії.

Остін заявив, що на полі бою рух очолюють російські сухопутні війська, а не сили, більш захищені на бронетранспортерах, тому Україні "потрібні речі, які можуть допомогти сповільнити ці зусилля з боку росіян".

Протипіхотні міни давно піддаються критиці з боку благодійних організацій та активістів, оскільки вони становлять постійну загрозу для мирних жителів. Остін спростував цей аргумент.

"Наземні міни, які ми хотіли б їм надати, були б нестійкими, ми можемо контролювати, коли вони самоактивуватимуться, самодетонуватимуть, і це в кінцевому підсумку робить їх набагато безпечнішими, ніж те, що вони створюють самостійно", - сказав Остін.

Для нестійких наземних мін зазвичай потрібні батареї, тому з часом вони втрачають здатність детонувати, що робить їх безпечнішими для мирних жителів, ніж ті, які залишаються смертоносними протягом багатьох років.

Остін зазначив, що наразі Україна виробляє власні протипіхотні міни.

США вже постачають Україні протитанкові міни. Росія регулярно використовує міни у війні, але вони не стають інертними з часом.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2533
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 43,5635
  0,1275
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0072  0,03 0,08 41,6288  0,05 0,12
EUR 43,4760  0,04 0,08 44,2172  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2500  0,11 0,27 41,2700  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес