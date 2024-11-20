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Україна має лише 50 американських ракет ATACMS - ЗМІ
12:43 20.11.2024 |
Українські Збройні сили мають у своєму розпорядженні лише 50 тактичних ракет ATACMS, які можна використовувати для нанесення ударів по цілях у глибині території Росії, повідомило британське видання The Times.
"Хоча Пентагон не надав жодних даних, вважається, що у київського уряду на сьогодні є близько 50 ракет. В України достатньо ракетних установок HIMARS і MLRS, щоб запускати їх", - зазначило видання.
За даними Інституту вивчення війни у Вашингтоні, ракети ATAMCS з радіусом дії 300 км можуть загрожувати близько 245 російським військовим об'єктам від авіабаз до складів боєприпасів.
Тим часом офіційна представниця Пентагону Сабріна Сінгх відмовилася підтвердити інформацію про те, що президент США Джо Байден санкціонував використання Україною американських ракет для ударів углиб російської території.
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