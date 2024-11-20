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У США не бачать ознак, що Росія готує ядерний удар по Україні
09:20 20.11.2024 |
У Пентагоні заявили, що наразі не бачать ознак того, що Росія готується завдати удару по Україні за допомогою ядерної зброї.
Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу сказала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
Представниця американського оборонного відомства коментувала нещодавню зміну ядерної доктрини РФ.
Вона зазначила, що у США не здивовані тим, що РФ вирішила внести такі зміни.
"Це те, про що вони сигналізували, що мають намір оновити протягом останніх кількох тижнів. Це та сама безвідповідальна риторика, яку ми бачили раніше і яку ми відверто спостерігали протягом останніх двох років", - сказала Сінгх.
За її словами, у США продовжать стежити за російською ядерною риторикою.
"Але у нас немає жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю на території України. І ми не бачимо жодних змін, які потрібно було б внести до нашої власної ядерної політики", - додала представниця Пентагону.
Напередодні Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.
Це стало черговою спробою Москви вдатись до ядерного шантажу, що вона неодноразово робила з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.
Очільник Військового комітету НАТО, нідерландець Роб Бауер говорив, що якби західних лідерів не сковував у рішеннях ризик застосування Росією ядерної зброї, вони пішли би і на залучення своїх військ, щоб допомогти Україні у війні.
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