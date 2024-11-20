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Джеймі Даймон
Прем'єр Британії про нову ядерну доктрину РФ: Безвідповідальна риторика
09:16 20.11.2024 |
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, коментуючи нещодавню зміну ядерної доктрини Росії, заявив, що це не відлякає його від підтримки України.
Заяву британського прем'єра наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".
Стармер назвав "безвідповідальною" ядерну риторику російської сторони.
"З Росії доноситься безвідповідальна риторика, і це не завадить нам підтримати Україну", - сказав він журналістам на саміті G20 у Бразилії.
Очільник британського уряду також зазначив, що кремлівський правитель Владімір Путін є "автором свого власного вигнання", вказавши, що той третій рік поспіль не відвідує саміт лідерів G20.
"Я ще раз кажу (Путіну): припиніть війну, забирайтеся з України", - підкреслив Стармер.
Напередодні Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.
Це стало черговою спробою Москви вдатись до ядерного шантажу, що вона неодноразово робила з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.
Очільник Військового комітету НАТО, нідерландець Роб Бауер говорив, що якби західних лідерів не сковував у рішеннях ризик застосування Росією ядерної зброї, вони пішли би і на залучення своїх військ, щоб допомогти Україні у війні.
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