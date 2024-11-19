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Reuters: Росія перехопила тільки 2 з 8 ракет ATACMS, випущених Україною
23:42 19.11.2024 |
Міністерство оборони Росії збрехало у повідомленні про першу атаку далекобійними ракетами ATACMS по російській території в ніч проти 19 листопада.
Це випливає з повідомлення агентства Reuters, яке посилається на джерело у США, пише "Європейська правда".
Співрозмовник Reuters заявив, що Україна виступила по складу боєприпасів вісім ракет ATACMS. З них Росія, додав він, змогла перехопити дві.
Натомість російське Міноборони заявляло, що були збиті п'ять із шести ракет, випущених по військовому об'єкту в Брянській області, а уламки влучили в об'єкт та спричинили незначну пожежу.
Українські джерела стверджували, що удар ATACMS завдали по арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії в місті Карачев Брянської області.
Зауважимо, що офіційні американські посадовці досі не підтверджують дозволу Україні бити американською зброєю по Росії.
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