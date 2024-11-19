Україні потрібен інститут множинного громадянства та перезапуск дипломатичної служби - Зеленський

Україні потрібен інститут множинного громадянства і перезапуск дипломатичної служби, вважає президент Володимир Зеленський.

"Україні потрібен інститут множинного громадянства. Маємо визнати цю реальність - українці це вже глобальна нація. І маємо не намагатися обмежити це, а спрямувати в інтересах України", - сказав Зеленський під час представлення внутрішнього Плану стійкості у Верховній Раді у вівторок.

Крім того, на його думку, Україні потрібен перезапуск дипломатичної служби.

"Це стосується різних аспектів роботи нашої дипломатії, і фінансових, і персональних. Наразі розробляємо це разом із міністром закордонних справ України. До кінця року будуть проведені заміни в корпусі послів України. Особливу увагу приділяємо державам G7+. Заповнимо всі вакансії українських послів", - анонсував президент.