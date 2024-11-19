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АНАЛІТИКА

Зеленський: Відповідальність Росії має бути колективною

 

Президент Володимир Зеленський вважає, що відповідальність Росії за розв'язані війни має бути колективною.

"Відповідальність Росії має бути колективною. Те, що вони роблять, не спишеш тільки на силу державних репресій або пропаганди. Війна - це частина російської культури. Тому кожен із Росії, хто претендує на сприйняття його чи її не за путінською "нормою", має зайняти недвозначну позицію з приводу однозначних речей. Про Україну. Про Крим. Про Донбас. Про ордер Міжнародного кримінального суду на Путіна. І про трибунал для Росії за цю війну", - сказав Зеленський під час представлення внутрішнього Плану стійкості у Верховній Раді у вівторок.

Президент зазначив, що все, що зроблено Росією за 1000 днів повномасштабної війни, не "перекриєш однією фразою "ні війні".

"Але що б не сталося з Росією і росіянами далі, нам потрібен надійний всебічний захист від них. Це має бути ще один елемент нашої єдності - наша ціннісна єдність. Культурний суверенітет України як одна з основ нашого державного суверенітету", - наголосив Зеленський.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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