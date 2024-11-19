Рютте наполягає на збільшенні допомоги Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорить про необхідність збільшити допомогу Україні в її боротьбі з російською агресією, особливо у світлі підтримки цієї війни з боку Північної Кореї, Китаю та Ірану.

Про це він заявив у вівторок у Брюсселі, прибувши на засідання Ради ЄС з питань закордонних справ на рівні міністрів оборони.

"Сьогодні виповнюється 1000 днів повного російського натиску, неспровокованого повного російського натиску на Україну. Тому сьогодні ми обговоримо, як ми можемо допомогти Україні перемогти. Це означає більше допомоги, більше грошей, які ми маємо надати їм, особливо тепер, коли долучилися північнокорейці, коли Китай допомагає Росії у війні, ми знаємо, що й Іран підтримує Росію у військових зусиллях", - зазначив Рютте.

Водночас генсек НАТО зазначив, що Путін платить за це ракетними технологіями Північній Кореї, що становить "пряму загрозу не лише нам, а й Південній Кореї, Японії і навіть материковій частині США". "Тому ми маємо переконатися, що Путін не доб'ється свого, щоб Україна перемогла в цій боротьбі - сьогодні це буде на порядку денному", - констатував він.