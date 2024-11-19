Кошти на закупівлю дронів перерозподілятимуть безпосередньо на бойові бригади - Зеленський

Бойовим бригадам потрібно більше власних коштів для того, щоб самостійно забезпечувати себе дронами, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Це слід підтримати. Ми збільшимо прямі кошти до бригад. Значну кількість дронів дає держава. Значну кількість дронів дають волонтери. Але самі бригади часто бувають іще швидшими у визначенні та заповненні потреб. І звертаюся до командирів усіх рівнів у наших Силах оборони та безпеки України - обов'язково дослухайтеся до інноваційних пропозицій підлеглих, бережіть тих, хто впроваджує технології, і поширюйте досвід найкращих рот і батальйонів у бригадах", - сказав Зеленський, презентуючи Внутрішній план стійкості у Верховній Раді у вівторок.

За його словами, нині на деяких ділянках фронту майже 90% знищення техніки противника забезпечується дронами. "FPV та інші дрони фактично компенсують дефіцит артилерії в нашій армії. І я вдячний усім, хто розвиває цей напрям, виробляє і постачає дрони, тренує операторів. Ця тепер уже масштабна галузь розпочиналася щирим бажанням окремих людей допомогти Україні та згодом переросла в нашу системну перевагу... Ми будемо й надалі заохочувати особисте лідерство та інновації", - сказав президент.

Зеленський також повідомив, що передбачаються "цілком конкретні заходи щодо стабілізації фронту, проведення Силами оборони та безпеки України необхідних операцій і на тимчасово окупованій території України, і в Росії проти військових об'єктів", а також заходи "щодо суттєво більшої технологічності Сил оборони України".