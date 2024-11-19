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АНАЛІТИКА

ЄС припинив фінансову підтримку уряду Грузії, повідомив Борель

 

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив про припинення фінансової підтримки влади Грузії Євросоюзом.

"Ми анулювали допомогу через Європейський фонд миру. Було також призупинено допомогу уряду в 120 млн євро. Ці кошти будуть перенаправлені на програми на підтримку громадянського суспільства та безпосередньо населення", - сказав Боррель на прес-конференції у Брюсселі ввечері у понеділок після завершення Ради ЄС із закордонних справ.

За його словами, "політичну місію" ЄС буде направлено до Грузії, щоб "мати можливість вивчити в деталях події" під час парламентських виборів 26 жовтня.

"Я хотів би повторити грузинському народові те, що я казав минулого року, коли відвідував цю країну. Двері Європейського союзу залишаються відчиненими для Грузії. Але курс, взятий нинішнім грузинським урядом щодо базових принципів ЄС, віддаляє Грузію від Європейського союзу", - заявив верховний представник ЄС із закордонних справ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС, Грузія
 

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