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АНАЛІТИКА

Лідери G20 схвалюють конструктивні ініціативи щодо встановлення справедливого і міцного миру в Україні - декларація

 

Лідери країн G20 у декларації за підсумками саміту заявили, що підтримують усі конструктивні ініціативи, спрямовані на встановлення справедливого і міцного миру в Україні.

"Зокрема, що стосується війни в Україні, згадуючи наші обговорення в Нью-Делі, ми наголошуємо на людських стражданнях і негативних додаткових наслідках війни щодо глобальної продовольчої та енергетичної безпеки, ланцюжків постачань, макрофінансової стабільності, інфляції та зростання. Ми схвалюємо всі відповідні та конструктивні ініціативи, які підтримують всеосяжний, справедливий і міцний мир, підтримуючи всі цілі та принципи Статуту ООН для сприяння мирним, дружнім і добросусідським відносинам між народами", - ідеться в тексті документа.

Зустріч лідерів країн "Групи двадцяти" відбувається у Ріо-де-Жанейро 18-19 листопада.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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