Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Глава МЗС Великої Британії про далекобійні удари Україною по РФ: не відповідатиму, це може зіграти на руку Путіну

 

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі не підтвердив дозволу Україні завдавати по території РФ ударів далекобійними ракетами, оскільки подібна інформація "ставить під загрозу оперативну безпеку".

"Я не хочу відповідати на питання про використання ракет далекого радіусу дії, тому що це ставить під загрозу оперативну безпеку і може зіграти тільки на руку Путіну, а я не робитиму нічого, щоб зіграти на руку Путіну", - сказав він на брифінгу з українським колегою Андрієм Сибігою перед засіданням Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.

Леммі наголосив, що зараз у РФ перебувають 10 тис північнокорейських військовослужбовців, що пов'язує Індо-Тихоокеанський регіон та Євро-Атлантику.

"Зараз, коли ми зібралися тут, в ООН, через тисячу днів після початку цієї війни, ніхто з нас і подумати не міг про таке перекидання військ. Це серйозна ескалація, і тому я повторюю слова прем'єр-міністра Стармера, сказані ним з моменту вступу на посаду: ми маємо підтримати Україну, поставити її у максимально сильне становище, і це те, що Сполучене Королівство продовжуватиме робити", - заявив міністр.

Водночас він зазначив, що Велика Британія продовжує "дуже тісно" співпрацювати із президентом США Джозефом Байденом. Також Леммі нагадав про зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі минулого тижня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3310
  0,0405
 0,10
EUR
 1
 43,6910
  0,0565
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0420  0,03 0,07 41,6792  0,01 0,03
EUR 43,5120  0,10 0,24 44,2428  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,02 0,04 41,3750  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес