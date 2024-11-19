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Глава МЗС Великої Британії про далекобійні удари Україною по РФ: не відповідатиму, це може зіграти на руку Путіну
09:02 19.11.2024 |
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі не підтвердив дозволу Україні завдавати по території РФ ударів далекобійними ракетами, оскільки подібна інформація "ставить під загрозу оперативну безпеку".
"Я не хочу відповідати на питання про використання ракет далекого радіусу дії, тому що це ставить під загрозу оперативну безпеку і може зіграти тільки на руку Путіну, а я не робитиму нічого, щоб зіграти на руку Путіну", - сказав він на брифінгу з українським колегою Андрієм Сибігою перед засіданням Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.
Леммі наголосив, що зараз у РФ перебувають 10 тис північнокорейських військовослужбовців, що пов'язує Індо-Тихоокеанський регіон та Євро-Атлантику.
"Зараз, коли ми зібралися тут, в ООН, через тисячу днів після початку цієї війни, ніхто з нас і подумати не міг про таке перекидання військ. Це серйозна ескалація, і тому я повторюю слова прем'єр-міністра Стармера, сказані ним з моменту вступу на посаду: ми маємо підтримати Україну, поставити її у максимально сильне становище, і це те, що Сполучене Королівство продовжуватиме робити", - заявив міністр.
Водночас він зазначив, що Велика Британія продовжує "дуже тісно" співпрацювати із президентом США Джозефом Байденом. Також Леммі нагадав про зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі минулого тижня.
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