Звірства РФ в Україні доводять, що міжнародні інструменти не працюють, потрібні нові механізми – Сибіга на Радбезі ООН

Російська агресія проти України доводить нездатність міжнародної спільноти, включаючи Радбез ООН, зупинити агресивні війни та звірства, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку з нагоди 1000 дня великої війни.

"Список звірств, скоєних Росією в Україні, доводить, що нинішні міжнародні інструменти не працюють. Нам потрібні нові механізми, щоб забезпечити відповідальність за злочин агресії та всі наступні злочини. Якщо для цього потрібно створити прецедент, давайте створимо прецедент. Якщо для цього потрібно внести поправки до Римського статуту, давайте внесемо до нього поправки. Ми маємо діяти, щоб відновити міжнародний мир та безпеку", - закликав Сібіга.

Він зазначив, що "1000 днів - це дуже велике число", яке з одного боку, доводить хоробрість України перед жорстокою російською агресією, а також підтримку партнерів, а з іншого боку, - "доводить нездатність міжнародного співтовариства, включаючи Радбез ООН, зупинити агресивні війни та звірства".

"Ми повинні бути чесними. Міжнародні механізми зазнали невдачі. Вони не працюють. Нам потрібно створити нові інструменти. Нам потрібно бути принциповими та єдиними, щоб поновити повагу до Статуту ООН", - зазначив міністр.

Сибіга поінформував також, що цього року РФ посилила страти українських військовополонених. Наразі в Україні розслідують 49 кримінальних справ про вбивство 124 з них. За даними ООН, 95% українських військовополонених зазнавали тортур у російському полоні.

"Тисячі українських військовополонених та цивільних заручників, як і раніше, перебувають у російському полоні без належного доступу міжнародних спостерігачів і медиків. Ми пам'ятаємо всіх наших людей. Ми не заспокоїмося, поки не звільнимо їх усіх і не повернемо додому", - сказав він.

Окремо глава МЗС заявив, що "Росія вкрала нормальне дитинство у кожної української дитини". Щонайменше 659 дітей було вбито Росією з 2022 року. Крім того, він наголосив, що "прямо зараз скоюються широкомасштабні злочини та порушення прав людини щодо мільйонів українців, які залишаються на окупованих територіях".

"Насильницька депортація не менше 20 тисяч українських дітей може стати найбільшою в історії операцією з викрадення дітей, яку проводить держава. Тисячі з них залишаються в Росії. Їх піддають ідеологічній обробці, примусовому отриманню російського громадянства, усиновленню або розміщенню в російських сім'ях і навіть зміні імен" , - зазначив Сібіга.

Він додав, що ці дії Росії порушують Конвенцію про геноцид, Конвенцію ООН про права дитини та Четверту Женевську конвенцію.

"Я посилаюся на Montreal Pledge, ухвалене учасниками нещодавньої Міністерської конференції з людського виміру Формули світу. Міністри зобов'язалися надати допомогу у поверненні дітей. Я закликаю всіх приєднатися до цих шляхетних зусиль", - сказав Сібіга.

Загалом, як поінформував міністр, з початку своєї агресії у 2014 році Росія порушила близько чотирьохсот міжнародних договорів.