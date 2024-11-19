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АНАЛІТИКА

США не будуть передавати Україні додаткові системи ATACMS – представник Пентагона

 

Сполучені Штати почали поставляти Україні армійські тактичні ракетні системи (ATACMS), дорогі та наявні в обмеженій кількості, тому не будуть спустошувати свій резерв, заявила заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони США, представник Пентагону наголосила, що США потрібно враховувати власну бойову готовність. У той же час, за її словами, росіяни більше не використовують військові аеродроми у зоні дії ATACMS.

"Українці ефективно дуже продемонстрували здатність використовувати власні можливості, такі як БПЛА, для ураження... складів зброї за межами зони дії ATACMS", - сказала Сінгх.

Раніше в СМІ з'явилася інформація з посилкою на неназваних американських чиновників, що президент США Джозеф Байден за два місяці до закінчення свого президентського терміну вперше дозволив українським військовим використовувати систему, відому як ATACMS, для захисту своїх військ у Курській області РФ у відповідь на рішення РФ ввести до бою північнокорейські війська.

Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив інформацію про надання адміністрацією президента США дозволів Україні наносити удари американськими далекобойними ракетами по території РФ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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